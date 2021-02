Großer Andrang auf Wiens Corona-Teststraßen vor Lockdown-Lockerung

Die mit Montag startenden Eintrittstests bei den körpernahen Dienstleistern sorgt für großen Andrang auf die Wiener Corona-Teststraßen.

Am Wochenende wie auch am Montag herrscht großer Andrang auf den Corona-Teststraßen, wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker der APA am Samstag mitteilte. Es wird dringend geraten, für die Testung einen Termin zu vereinbaren.