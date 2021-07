Großeinsatz in Wien-Floridsdorf: Bewaffneter Raub auf Lebensmittelgroßhandel

Am Samstag soll ein bislang unbekannter Mann einen Lebensmittelgroßhandel in Wien-Floridsdorf überfallen haben. Dabei soll er die Angestellten mit einer Waffe bedroht haben. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Gegen 11.15 Uhr soll sich in einem Lebensmittelgroßhandel in Wien-Floridsdorf ein bewaffneter Raub ereignet haben.

Die Fahndung mit zahlreichen Polizeieinheiten, auch ein Hubschrauber und Diensthunde kamen zum Einsatz, verursachte einiges an Aufsehen.

Bewaffneter Raubüberfall in Wien-Floridsdorf: Fahndung

Der etwa 50-Jährige, von auffällig kleiner Statur und mit blauer Jacke und Jogginghose bekleidet, kam gegen 11.15 Uhr in die Filiale in der Ödenburger Straße in Wien-Floridsdorf. "Getarnt" war der Mann mit einer Sonnenbrille.