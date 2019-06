Großeinsatz in Wien-Favoriten: Schüsse aus Auto abgegeben

Am Donnerstag kam es zu einem Großeinsatz in Wien-Favoriten. Grund dafür waren Schüsse, die laut Zeugenaussagen von Männern mit einer Waffe aus einem fahrenden Fahrzeug abgegeben haben sollen.

Am Donnerstag wurden fünf Streifebesatzungen des Stadtpolizeikommandos (SPK) Favoriten, eine Besatzung des SPK Meidling sowie zwei Streifenwägen der WEGA zum Matzleinsdorfer Platz gerufen. Laut Zeugenaussagen hatten Männer in der Triester Straße in Wien-Favoriten nämlich mit einer Waffe aus einem fahrenden Pkw geschossen.