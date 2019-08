Großeinsatz bei Dachbrand in Wien-Simmering

Montagabend kam es im Zuge eines Dachbrandes zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und Rettung in Wien-Simmering.

Der Brand eines Daches in Wien-Simmering führte am Montagabend zu einem kurzfristigen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettung: Nachdem Passanten und Bewohner gegen 20:45 Flammen in den Fenstern einer Dachgeschoßwohnung in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße gemeldet hatten, rückte die Feuerwehr mit 28 Fahrzeugen und 120 Feuerwehrleuten an. Knapp zwei Stunden nach der Alarmierung wurde "Brand aus" gegeben.