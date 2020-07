Große Zecken-Impfaktion in der Messe Wien

Coronabedingt musste die Stadt Wien die Zecken-Impfaktionen vorübergehend einstellen. Nun will man den Rückstau im großen Stil aufholen.

Ab Montag gibt es in der Messe Wien drei Impfstraßen, wo der FSME-Schutz aufgefrischt werden kann. Anmeldungen sind online und telefonisch ab sofort möglich, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.