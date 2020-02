Große Mengen Suchtgift: Wiener Polizei zieht Drogendealer aus dem Verkehr

Die Wiener Polizei konnte am Donnerstag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen mutmaßlichen Drogendealer aus dem Verkehr ziehen. Ingesamt konnten mehr als ein Kilogramm Heroin und fast ein Kilogramm Kokain sichergestellt werden.

Nach einem Hinweis wurde der vermeintliche Suchtmitteldealer, ein 26-jähriger serbischer Staatsbürger, von Beamten in zivil beobachtet. Der Mann bemerkte die Zivilbeamten im Bereich der Eduard-Sueß-Gasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus jedoch und flüchtete.

Große Mengen Suchtgift in Wiener Wohnung entdeckt

Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte, wurden bei dem Beschuldigen vor Ort 103,2 Gramm Kokain und 110 Euro Bargeld sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden weitere 1079,2 Gramm Heroin, 895,6 Gramm Kokain, zwei gefälschte koratische Reisepässe und Bargeld in Höhe von 8.455 Euro sichergestellt.