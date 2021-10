"Große Freiheit" als großer Gewinner der Viennale

Sebastian Meises Film "Große Freiheit" erhält den Wiener Film- und Erste Bank MehrWERT-Filmpreis. Der Spezialpreis der Jury geht indessen an "Beatrix" der beiden Regisseurinnen Milena Czernovsky und Lilith Kraxner.

Wiener Filmpreis in Höhe von 6.000 Euro

Der mit 6.000 Euro sowie weiteren Zuwendungen durch Sponsoren dotierte Wiener Filmpreis für den besten österreichischen Film geht demnach an das homosexuelle Liebesdrama, das bereits in Cannes reüssieren konnte. "Mit großer Fürsorge und Genauigkeit blicken wir in das Innerste der fantastisch gespielten und inszenierten Figuren, folgen ihnen in jeden Abgrund, sind aber nie verleitet, ihnen zu nahe zu treten oder uns überlegen zu fühlen - und werden sie gerade deshalb nicht mehr los", so die Begründung der Jury. "Große Freiheit" mit Georg Friedrich und Franz Rogowski in den Hauptrollen kann sich auch den zum elften Mal vergebenen Erste Bank MehrWERT-Filmpreis sichern. Dieser ermöglicht einen Aufenthalt in New York inklusive einer Werkpräsentation in den Anthology Film Archives.