Große Coronavirus-Studie unter Wiener Schülern startet am Montag

Am Montag startet eine groß angelegte Studie unter Wiener Schülern, die die Kinder und Jugendlichen auf aktive Viren und Antikörper prüfen soll. 1.800 Schüler sollen dabei insgesamt getestet werden.

1.800 Schüler sollen getestet werden

Bei der Untersuchung handelt es sich um eine Initiative von Kinderärzten um Zsolt Szepfalusi von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Medizinischen Universität (MedUni) Wien und Thomas Frischer von der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde des Wilhelminenspitals in Wien-Ottakring. Über die Bildungsdirektion Wien ergingen dieser Tage 1.800 Einladungen zur Teilnahme an Schüler aus der Bundeshauptstadt. Die Stichprobe soll möglichst die gesamte Population der rund 240.000 Wiener Schulkinder gut abbilden. So werden Kinder und Jugendliche aus allen zwölf Schulstufen dabei sein, erklärte Frischer im Gespräch mit der APA.

Erste Studienergebnisse erst nach zwei Monaten

Leider gebe es bisher "aus Österreich einfach gar keine Daten" - das gilt vor allem für dieses Alterssegment. So wurden etwa bei der zweiten österreichweiten Stichprobenerhebung Personen unter 16 Jahren dezidiert nicht berücksichtigt. "Wir nehmen an, dass wir kaum infizierte Kinder haben. Wir wissen aber nicht, ob welche die Infektion still durchgemacht haben - auch das ist durchaus möglich." Im Fragebogen wird daher u.a. auch erfasst, ob jemand im familiären Umfeld in den vergangenen Wochen krank war. Daraus könne man Rückschlüsse darüber ziehen, wo sich die Kinder angesteckt haben. "Was wir auch noch herausfinden wollen, ist, ob es Risikofaktoren gibt", sagte Frischer. Das könnte etwa der sozioökonomische Status, der Wohnort oder andere Faktoren sein.