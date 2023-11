Großeinsatz nach Bomben-Alarm in Wiener Disco

Polizei-Einsatz in einer Diskothek in Wien-Favoriten.

Polizei-Einsatz in einer Diskothek in Wien-Favoriten. ©APA (Sujet)

In der Nacht auf Samstag rückte die Polizei zu einer Diskothek in Wien-Favoriten aus, nachdem ein 24-Jähriger dort eine Bombe am WC entdeckt haben wollte.

Ein 24-Jähriger (StA.: Bosnien und Herzegowina) gab am 25. November gegen 2.45 Uhr am Notruf an, dass sich in einer Diskothek in Wien-Favoriten eine mutmaßliche Bombe befinden soll.

Fehlalarm: Keine Bombe in Diskothek in Wien-Favoriten gefunden

Nach Zuziehung des SKO (Sprengstoffkundiges Organ) wurde das Lokal durchsucht, jedoch nichts gefunden. Auch gaben Mitarbeiter an, keine verdächtigen Gegenstände wahrgenommen zu haben.