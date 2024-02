In einem Park in Wien wurde mit Schreckschusswaffen geschossen.

In einem Park in Wien wurde mit Schreckschusswaffen geschossen. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

In einem Park in Wien wurde mit Schreckschusswaffen geschossen. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Großeinsatz: Männer schossen in Park in Wien-Favoriten wild um sich

Am Dienstag schossen mehrere Männer in einem Park in Wien-Favoriten mit Schreckschusswaffen herum.

Laut derzeitigen Erkenntnissen sollen mehrere Personen mit Schreckschusswaffen in einem Park in Wien-Favoriten geschossen haben. Als drei Männer (26, 32, 32) diese Personen aufforderten das Schießen zu unterlassen, kam es zu einer Auseinandersetzung. Im Zuge dieser sollen die bewaffneten Personen mit den Schreckschusswaffen in Richtung der drei Männer geschossen und versucht

haben sie mit einem Messer zu attackieren.

Person in Wien erlitt Abschürfungen

Es wurde die Polizei alarmiert. Zwei der bewaffneten Personen (beide 19 Jahre und StA.: Serbien) konnten

durch die alarmierten Polizisten vorläufig festgenommen werden. Es wurden mehrere Schreckschusswaffen, Messer sowie Hülsen sichergestellt. Durch den Vorfall erlitt eine Person Abschürfungen. Die Hintergründe sowie der Ablauf der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen.