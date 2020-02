Größter Schulball Wiens am 28. März im Rathaus

Am 28. März findet einer der größten Schulbälle Österreichs statt. Es ist der Ball der Vienna Business School.

DJs, Live Acts und viel Musik beim Schulball

Die Gäste dürfen sich auf eine Line Up mit nationalen und internationalen DJs und Live Acts freuen. Am Club Floor sorgen Febration und TYO für Stimmung, der 90er/2000er Floor wird von Phil Bass bespielt und der Hip Hop Floor von DJ Mastercash, DJ Mosaken und Emiliano. Im Festsaal des Rathauses kann zu Musik des Bernd Fröhlich Orchesters das Tanzbein geschwungen werden.

Ball der Vienna Business School: Infos und Tickets

Alle Informationen zum Ball gibt es online unter www.vbs.ac.at/ball. Die Karten für den Ball sind im Vorverkauf in allen Filialen der Raiffeisenbank NÖ-Wien mit oeticket-Service und an allen Schulstandorten der Vienna Business School im 1., 2., 8. und 21. Bezirk in Wien sowie in Mödling erhältlich.