Größter Le Burger in Wien eröffnet im Auhof Center

Am 17. April öffnet im Auhof Center der größte Le Burger der Stadt seine Türen. Die bestehende Filiale wird durch eine neue, 500 Quadratmeter große Bürgermanufaktur ersetzt.

Le Burger mit bereits insgesamt sieben Restaurants

„Der völlige Verzicht auf Convenience-Ware war ein Risiko, es hat sich aber gelohnt. Le Burger-Kunden teilen die Idee, unsere Welt durch unsere Vision von Gastronomie ein kleines Stück besser zu machen. Während andere Anbieter ihre Burger noch in Alufolie wickeln und Plastikbecher ausgeben, verwenden wir Gläser mit essbaren, veganen Trinkhalmen aus Getreide- und Apfelfasern. Mit dem VieVienne Vitaminwasser verwöhnt LeBurger seine Gäste mit den wichtigsten Vitaminen und Mineralstoffen. Die Tees stammen aus biologischem Anbau und vieles mehr“, so Geschäftsführer Lukas Tauber.

Insgesamt gibt es bereits sieben Restaurants mit insgesamt 200 Mitarbeiter. "Besonders stolz sind wir auf den Erfolg unseres Franchisesystems. Nach der Eröffnung des Le Burger in der SCS, eröffnete im Dezember, direkt neben der weltberühmten Skihalle in der Mall of Emirates, der erste Le Burger in Dubai", so Tauber.