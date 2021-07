Größter Immo-Deal des Jahres: Bürogebäude in Wien-Meidling um 120,4 Mio. Euro verkauft

Vergleicht man das Q1 2021 mit dem des Vorjahres, sind die Transaktionszahlen von Immobilien deutlich gestiegen. Die teuerste Immobilie, ein Büro-Komplex, wurde in Wien verkauft.

Bereits im April hat die ARE Austrian Real Estate hat den Bürokomplex Euro Plaza 1 am Euro Plaza Campus in Wien Meidling von der DWS erworben. Der Komplex besteht aus drei Gebäuden mit insgesamt 26.400 Quadratmeter Büronutzfläche, 880 Quadratmeter Lagerflächen und verfügt über 400 Tiefgaragenstellplätze. Die Büroflächen sind zu rund 91 Prozent an 15 nationale und internationale Unternehmen vermietet.

Dem Kaufvertrag ist ein Kaufpreis von 120,38 Mio. Euro zu entnehmen – das macht den Deal zum teuersten Immo-Kauf des letzten Halbjahres.

Homeoffice und Altersvorsorge lassen Immobilien boomen

Homeoffice und Homeschooling, der Wunsch nach mehr eigener Freifläche und der Fokus auf die Altersvorsorge führen zu erhöhter Kaufaktivität im Immobilienbereich. So wie auch in den vergangenen Quartalen sind seit Pandemiebeginn auch im 1. Quartal 2021 die Transaktionszahlen deutlich gestiegen. Wichtigster Grund dafür ist wohl die viel verbrachte Zeit in den eigenen vier Wänden, zudem zählen Immobilien weiterhin zu den krisensichersten Investitionen.

Willhaben und IMMOunited haben die 14.000 Immo-Transaktionen von Anfang Jänner bis Ende März 2021 basierend auf den Grundbuchseinträgen ausgewertet. Das teuerste Einfamilienhaus in Österreich ist im 1. Quartal 2021 in Kitzbühel um 14,9 Millionen Euro verkauft worden. Die meisten Immobilientransaktionen verzeichnen Graz, Innsbruck-Land, Wien Donaustadt, Baden und Wien Floridsdorf. Das größte Grundstück ist in Ilz (Steiermark) gekauft worden.