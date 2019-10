Größte Bar der Welt: Vienna Bar- & Spiritsfestival in der Wiener Hofburg

Am 28. Oktober geht das FALSTAFF Vienna Bar- & Spiritsfestival in der Wiener Hofburg bereits zum dritten Mal über die Bühne. Besucher dürfen sich auf mehr als 250 Drinks und 300 Sorten Whiskey freuen.

Bereits zum dritten Mal findet heuer das Bar- & Spiritsfestival statt. Mit rund 100 Bars, Spirituosenherstellern und Genuss-Partner ist das Festival so groß wie nie zuvor. Auch heuer setzt das Festival auf einen Mix aus Größen der nationalen und internationalen Bar- und Spirituosenszene. Doch auch Newcomer und Produktneuheiten werden dabei sein. Besucher dürfen sich auf außergewöhnliche Drink-Kreationen, neue Barkonzepte und umfangreiches Rahmenprogramm freuen. Über 25 bekannte Gin-Marken und über 300 Whiskey-Sorten können bei dem Festival verkostet werden.

Gipfeltreffen der Bartender in der Wiener Hofburg

Das Bar- & Spiritsfestival in der Wiener Hofburg wird auch 2019 wieder zum Gipfeltreffen der Bartender. Unter anderem werden Marcus Philipp (Royal Bliss), Bert Jachmann, Kathi Schwaller, Zuo Kan oder Philipp M. Ernst (Salon Campari) ihre neuesten Kreationen vorstellen. Guestshifts von angesagten und mehrfach ausgezeichneten Bartendern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz werden für ein zusätzliches Highlight auf der Bühne sorgen.

In der Wiener Hofburg werden am 28. Oktober auch die Jubiläen berühmter Drinks gefeiert. So feiert beispielsweise der "Swimming Pool" seinen 40. Geburtstag. Zwei Bartender der Schumann's Bar aus München werden aus diesem Anlass eine neue Version des Klassikers präsentieren. Anlässlich dem 100. Jubiläum des Negroni wird dieser mit einer eigenen Bar und der ersten Falstaff & Puradies Barchallenge gewürdigt.