Grippe-Impfvorrat in St. Pölten erschöpft

Aufgrund des Ansturms beim ersten Grippeimpftag in St. Pölten am Montag stehen dem Gesundheitsamt keine freien Impfstoffreserven mehr zur Verfügung. Der Vorrat sei erschöpft, teilte das Rathaus am Dienstag mit.