"Grillnation" Österreich: Das sind unsere Vorlieben

Zum Start der aktuellen Grillsaison hat eine aktuelle Studie gezeigt, was die Vorlieben der Österreicher sind. Es zeigt sich: Würstel dürfen nicht fehlen.

Österreich als Grillnation: Drei Viertel sind "Vielgriller"

Österreich ist eine Grillnation: 85 Prozent der Bevölkerung grillen in den Monaten Mai bis September mindestens einmal pro Monat. Fast drei Viertel der Österreicher sind sogar Vielgriller und grillen in der warmen Jahreszeit ein- bis zweimal pro Woche. Im Durchschnitt wird in den österreichischen Haushalten in den warmen Monaten viermal pro Monat gegrillt. Trotz der aktuellen Corona-Maßnahmen wollen knapp 60 Prozent der Österreicher heuer genauso oft grillen wie in den Vorjahren. Fast 30 Prozent möchten den Griller dieses Jahr sogar noch öfter anheizen. Die Begeisterung für das Grillen zieht sich durch alle Altersgruppen.