Grillfleisch im AK-Test: Alle Proben einwandfrei - Marinaden problematisch

Barbecue-Fans aufgepasst: Freunde gepflegter Grillerei dürfen sich nach einem Test der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich über ein appetitliches Ergebnis freuen.

Grillfleischtest: Bestes Ergebnis seit Jahren

In den vergangenen Jahren habe es beim traditionellen Grillfleischtest regelmäßig Beanstandungen gegeben, so die AK, heuer sei das Ergebnis so gut wie nie zuvor ausgefallen: Alle elf Proben von in diversen Supermärkten gekauftem Fleisch seien einwandfrei. Allerdings gebe es Qualitätsunterschiede: Bei fünf Proben bemerkten die Experten beim Braten sensorische Defizite wie beispielsweise einen alten Geruch und Geschmack, einmal wurde ein leichter mikrobiologischer Mangel beanstandet.