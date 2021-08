Grillfeier in Wien-Simmering endete mit Messerattacke

In der Nacht auf Montag eskalierte eine Grillfeier unter Freunden. Ein 56-jähriger Mann wurde geschlagen und mit einem Messer attackiert.

In der Nacht wurde die Polizei nach einer Messerattacke bei einer Grillfeier in Wien-Simmering alarmiert. Das 56-jährige Opfer nahm die Beamten vor dem Grundstück in Empfang und erklärte, dass es im Zuge einer Grillfeier unter Freunden zu einer Auseinandersetzung mit einem 57-Jährigen gekommen sei.