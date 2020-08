Grillen: Tradition im Westen, Experimente in Wien

Die Top 3 am Griller sind Grillwürstel (71 %), Kotelette (61 %) und Hühnerfleisch (52 %). Experimentierfreudiger bei Grilltrends zeigen sich die Jüngeren sowie die Wiener – so eine aktuelle Umfrage von MERKUR.

Sommerzeit ist Grillzeit! Passend dazu hat MERKUR 500 Österreicher rund um das Thema Grillen befragt. 38 Prozent davon geben an, dass sie mehrmals pro Monat grillen. 14 Prozent grillen sogar einmal wöchentlich. Jeder Dritte (34 %) grillt ausschließlich zu besonderen Anlässen. Beliebte Grillklassiker – mit regionalen Unterschieden Grillwürstel (71 %), Kotelette (61 %) und Hühnerfleisch (52 %) gehören zu den Favoriten am Griller. Auch Vegetarisches wie Kartoffeln (47 %), Zucchini und Melanzani (46 %) oder Grillkäse (42 %) darf bei vielen Österreichern nicht fehlen. Insbesondere Frauen genießen beim Grillen Gemüse und vegetarische Alternativen. So möchte mehr als die Hälfte der weiblichen Befragten Zucchini und Melanzani am Griller haben. Männer bevorzugen lieber Steak (55 %, Frauen: 39 %) oder Burgerfleisch (21 %, Frauen: 10 %).

Im Westen ist man experimentierfreudiger

Der Geschmack im Westen des Landes zeichnet sich durch besondere Vorlieben aus: Grillkäse muss in Tirol und Vorarlberg nicht unbedingt sein – nur 24 Prozent legen diesen auf den Grill. In den anderen Bundesländern fällt da die Beliebtheit deutlich höher aus – in Niederösterreich und dem Burgenland genießt ihn die Hälfte der Befragten (49 %) gerne. Geht es ums Steak, zeigt sich allerdings, dass die Vorarlberger und Tiroler das Rennen machen (58 %). In den anderen Bundesländern ist dieses deutlich weniger gefragt (in Wien sind es z. B. nur 40 %). Tofu ist in Vorarlberg und Tirol gänzlich unbeliebt, keiner der Befragten gab an, diesen auf den Grill zu legen, bei den Wienern sind es immerhin 7 Prozent. Für eine genüssliche Abwechslung haben die Befragten auch schon einmal Grilltrends wie Pulled Pork (24 %), Schokobananen vom Grill (18 %) oder vegetarische und vegane Würstchen ausprobiert (15 % und 12 %) – am experimentierfreudigsten sind die Jüngeren und die Wiener. Am Beispiel vegane Würstchen zeigt sich, das Befragte aus Wien (17 %), Steiermark/Kärnten (15 %) und NÖ/Burgenland (13 %) diese bereits häufiger probiert haben als Befragte aus OÖ/Salzburg (8 %) und Tirol/Vorarlberg (5 %).