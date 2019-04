Grillen, Chillen und Co.: Auf der Donauinsel zeigt sich der Frühling

Grillen, Radfahren, Picknicken, Spazieren, Chillen - die Donauinsel bietet allen Menschen etwas. Mit den guten Wetterprognosen lädt auch das Osterwochenende dazu ein, Zeit auf der Wiener Donauinsel zu verbringen.

Bei einer Uferlänge von 42 Kilometer gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Egal ob Grillen, Sporteln oder einfach nur Chillen – auf der Donauinsel gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Das Wetter am kommenden Wochenende lädt zusätzlich zu einem Frühlings-Ausflug auf die Donauinsel ein. Auch die Mitarbeiter der MA 45-Gewässer sind bereits mit ihren Fahrrädern auf der Insel unterwegs. “Sie achten darauf, dass die Spielregeln eingehalten werden, die es braucht, um alle Interessen auf der Insel unter einen Hut zu bringen, und sorgen so für ein friedliches Miteinander im top-Freizeitparadies”, sagt Umweltstadträtin Ulli Sima.

Auf der Donauinsel sind mehrere mobile Insel-Teams aus je zwei Mitarbeiter der MA 45 mit Rädern auf der Donauinsel unterwegs. Sie legen täglich bis zu 100 Kilometer zurück und sind auch bei größter Hitze im Donauinsel-Einsatz. Sie achten auf Sauberkeit, unterstützen die Grillplatzmeister in den Grillzonen oder geben Auskünfte zu den vielfältigen Freizeitangeboten auf der Insel. Wenn notwendig, werden Hundebesitzer auf die generelle Maulkorb- oder Leinenpflicht auf der Donauinsel hingewiesen. Darüber hinaus werden von ihnen die kostenlosen Donauinsel-Faltpläne verteilt.

Fast alles ist möglich: Grillen auf der Donauinsel

Mit Ausnahme weniger Tage ist das Grillen auf der Donauinsel das ganze Jahr über möglich. Der Frühling ist dabei besonders beliebt. Zur Verfügung stehen zwei öffentliche, frei zugängliche Grillzonen und 15 fix ausgestattete kostenpflichtige Holzkohle-Grillplätze. In den letzten Jahren wurde ein Großteil der Grillmöbel erneuert. So erstrahlen bereits elf der 15 Grillplätze in modernem Design.