Gretel & Hänsel - Kritik und Trailer zum Film

"Hänsel und Gretel" gehört zu den großen Märchenklassikern, nun verpasst Regisseur Oz Perkins dem Stoff einen neuen Dreh. Sein Geschwisterpaar muss sich durch eine graue Welt voller Armut schlagen, in der die Suche nach Nahrung und Arbeit die junge Gretel und ihren kleinen Bruder Hänsel zwingt, das Elternhaus zu verlassen. Perkins dreht dabei den Titel des Grimm'schen Märchens um zu "Gretel & Hänsel" und unterstreicht damit von Anfang an, dass es ihm in erster Linie um Gretel geht.

Nachdem sie orientierungslos durch den Wald ziehen, stoßen sie eines Tages auf ein Haus, in dem schon ein verlockendes Festmahl auf dem Tisch dampft.

Gretel & Hänsel - Die Kritik

Sie ist hier die große Schwester auf dem Sprung zur Frau, gespielt von Sophia Lillis, bekannt als sommersprossiges Mitglied der Freundesclique im extrem erfolgreichen Stephen-King-Horror-Blockbuster "Es". Alice Krige, einst berühmt geworden als Königin der Borg in "Star Trek - Der erste Kontakt", spielt die düstere Hexe Holda, die Gretel an ihre Macht als Frau erinnert. In der Spannung zwischen diesen beiden weiblichen Hauptcharakteren bleibt Neuling Samuel Leakey in seinem Filmdebüt als Hänsel deutlich weniger zu tun.