Greta Thunberg und Arnold Schwarzenegger beim R20 Summit in Wien

Am 28. Mai findet in Wien der R20 Austrian World Summit statt. Neben Gründer Arnold Schwarzenegger wird auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nach Wien reisen.

Thunberg wurde vor allem durch die von ihr initiierten Schulstreiks bekannt und nimmt sich bei ihren Brandreden für mehr Klimaschutz kein Blatt für den Mund. “Wir sind sehr froh, dass wir sie gewinnen können”, sagte Organisatorin Monika Langthaler bei einem Hintergrund-Gespräch am Donnerstag in Wien. Schwarzenegger persönlich hatte Thunberg via Twitter zu seinem Summit eingeladen, die 16-Jährige antwortete damals postwendend: “Zähl auf mich. Hasta la vista baby!”. Mit der Jugendlichen hoffen die Organisatoren, vor allem Schüler anzusprechen.