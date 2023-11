Greta Thunberg steht in London vor Gericht

Bei einem Gerichtsprozess in London hat Greta Thunberg am Mittwoch auf unschuldig plädiert. Die schwedische Klimaaktivistin

Thunberg bei Protest in London im Oktober festgenommen

Thunberg kam zuvor von einer Gruppe von Reportern und Kameras am Gerichtsgebäude in London begleitet. Zu Beginn der Anhörung identifizierte sie sich mit ihrem Namen und Geburtsdatum. Ihr Anwalt stellte einen Antrag, dass sie aufgrund von Bedrohungen ihre Adresse in Schweden nicht angeben musste. Mitte Oktober wurde Thunberg vorübergehend in London festgenommen, nachdem sie und andere Klimaaktivisten sich geweigert hatten, während eines Protests eine Straße freizugeben und stattdessen auf dem Gehsteig zu demonstrieren. Kurz nach ihrer Festnahme nahm Thunberg erneut an einem Protest in London teil. Am Mittwoch versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude etwa zwölf Demonstrantinnen und Demonstranten von Greenpeace und der Gruppe Fossil Free London. Sie forderten ein Ende der Ausbeutung fossiler Energieträger. Auf ihren Plakaten waren Botschaften wie "Make Polluters Pay" zu lesen, was so viel bedeutet wie "Lasst die Verursacher der Umweltverschmutzung zahlen".