Grenzöffnung: Corona-Statistik in Nachbarstaaten und Urlaubsländern

Am Dienstag will Österreich die Reisefreiheit in fast alle europäische Länder ermöglichen. Hier ein Überblick über die Coronavirus-Fallzahlen in den Nachbarstaaten und Urlaubsländern.

Mehr als drei Monate nach der handstreichartigen Einführung der Corona-Grenzkontrollen will Österreich ab Dienstag wieder Reisefreiheit in fast alle europäische Ländern ermöglichen. Kritiker befürchten einen neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen durch die offenen Grenzen. Befürworter argumentieren mit den massiv gesunkenen Fallzahlen in vielen europäischen Ländern. Ein Überblick:

Die Coronavirus-Situation in Österreich und den Nachbarländern:

ÖSTERREICH: Neuinfektion innerhalb 24 Stunden: 20, jemals positiv Getestete: 17.014, Tote: 677

DEUTSCHLAND: Neuinfektion innerhalb 24 Stunden: 247, jemals positiv Getestete: 186.461, Tote: 8.791

ITALIEN: Neuinfektion innerhalb 24 Stunden: 346, jemals positiv Getestete: 236.651, Tote: 34.301

LIECHTENSTEIN: Neuinfektion innerhalb 24 Stunden: 0, jemals positiv Getestete: 83, Tote: 1

SCHWEIZ: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 31, jemals positiv Getestete: 31.011, Tote: 1.676

SLOWAKEI: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 3, jemals positiv Getestete: 1.545, Tote: 28

SLOWENIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 2, jemals positiv Getestete: 1.492, Tote: 109

TSCHECHIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 53, jemals positiv Getestete: 9.991, Tote: 329

UNGARN: Neuinfektionen innerhab 24 Stunden: 11, jemals positiv Getestete: 4.064, Tote: 559

Die Situation in typischen Reiseländern:

BELGIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 99, jemals positiv Getestete: 59.918, Tote: 9.650

FRANKREICH: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 393, jemals positiv Getestete: 152.460, Tote: 29.335

GRIECHENLAND: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 4, jemals positiv Getestete: 3.112, Tote: 183

GROSSBRITANNIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 1.425, jemals positiv Getestete: 294.379, Tote: 41.662

KROATIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 2, jemals positiv Getestete: 2.251, Tote: 107

POLEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 440, jemals positiv Getestete: 29.017, Tote: 1.237

PORTUGAL: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 283, jemals positiv Getestete: 36.462, Tote: 1.512

SPANIEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 396, jemals positiv Getestete: 243.605, Tote: 27.136

SCHWEDEN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 1.247, jemals positiv Getestete: 50.931, Tote: 4.874

TÜRKEI: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 1.459, jemals positiv Getestete: 176.667 , Tote: 4.782

RUSSLAND: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 8.835, jemals positiv Getestete: 528.964 , Tote: 6.948

USA: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 25.314, jemals positiv Getestete: 2.057.838 , Tote: 115.112

(Quelle: Verwendete Daten stammen von den jeweiligen Gesundheitsbehörden und der Weltgesundheitsorganisation WHO, Stand 14.6.)