Grenzkontrollen zu Tschechien und der Slowakei verlängert

Österreich hat die vor zehn Tagen eingeführten Grenzkontrollen zu den beiden Nachbarländern Tschechien und Slowakei verlängert.

Sie sollen zunächst bis 7. Februar weitergeführt werden, wie aus der entsprechenden am Montag veröffentlichten Verordnung hervorgeht.

Tschechien mit Anstieg bei Neuinfektionen

Tschechien verzeichnete in den vergangenen zwei Wochen einen massiven Zuwachs an Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die 7-Tages-Inzidenz lag Mitte letzter Woche bei knapp 800. Inzwischen scheint der verlängerte harte Lockdown Wirkung zu zeigen, derzeit liegt die Zahl der Neuinfektionen mit rund 2.600 so niedrig wie schon lange nicht mehr. Tschechien hat rund 10,7 Millionen Einwohner.