Grenzkontrollen: FPÖ gegen "Last-Minute"-Verlängerung zu Pfingsten

Die Einreisebeschränkungen nach Österreich gelten bis 31. Mai. Die FPÖ befürchtet jedoch eine "Last-Minute"-Verlängerung der Regierung.

Ministerium kündigte in Mail Verlängerung der Einreisebeschränkungen an

Die FPÖ legte nun am Mittwoch die E-Mail einer Frau vor, die nach Kroatien fahren wollte und sich beim Gesundheitsministerium sicherheitshalber vergewissern wollte, dass die Wiedereinreise aus Slowenien im Juni wieder möglich sein wird. Obwohl die Rückreise nach Ablauf der Verordnung über die Einreisebeschränkungen vorgesehen wäre, erhielt sie eine abschlägige Antwort, denn: "Die Verordnung hinsichtlich Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten wird verlängert werden." Für die Rückreise wäre damit weiterhin ein positives Gesundheitszeugnis oder eine 14-tägige "Heimquarantäne" nötig, heißt es in der der APA vorliegenden Nachricht.

Hofer: "Husch-Pfusch-Politik" von Anschober gehe weiter

"Die 'Husch-Pfusch'-Politik von Gesundheitsminister Rudi Anschober geht offenbar weiter", kritisierte Hofer am Mittwoch in einer Aussendung. Betroffen sei jeder, der am Pfingstwochenende ins benachbarte Ausland reisen wolle. Er kritisiert die geplante Verlängerung in einer "Nacht- und Nebelaktion" und fordert Rechtssicherheit: Wenn sich die Dame nicht vorab aus eigenem Antrieb erkundigt, müsste sie die nächsten beiden Wochen in Heimquarantäne verbringen."