Grenze in Nickelsdorf öffnet Donnerstagabend wieder

Der Grenzübergang der A4 in Nickelsdorf wird heute Abend wieder für Bürger aus Rumänien und Bulgarien geöffnet. Serbien und die Türkei haben mittlerweile ihre Grenzen vollständig geschlossen.

Am Grenzübergang der Ostautobahn (A4) in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) dürfen von Donnerstag, 21.00 Uhr, bis Freitag, 5.00 Uhr, Bürger aus Rumänien und Bulgarien wieder nach Ungarn ausreisen. Für serbische Staatsbürger ist der Grenzübertritt jedoch nicht möglich. Serbien habe angekündigt, seine Grenzen generell zu schließen, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz.