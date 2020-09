Greenpeace-Aktivisten protestierten vor Wiener Hofburg gegen OMV

Am Mittwoch ist OMV-Konzern-Chef Rainer Seele vor den Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen. Greenpeace-Aktivisten protestierten daher vor der Hofburg "gegen das klimazerstörerische Geschäftsmodell der OMV. "

Greenpeace: Fossile Brennstoffe sind Haupttreiber der Klimakrise

Zur Erklärung führte man aus, dass fossile Brennstoffe Haupttreiber der Klimakrise und ihre Nutzung niemals sauber oder klimafreundlich seien. Das Festhalten an Öl- und Gas als Energieträger, aber auch in Form von Einwegplastik, sei mit den Klimazielen Österreichs nicht vereinbar. "Der fossile Konzern setzt jedoch statt einer überfälligen, nachhaltigen Neuausrichtung weiterhin auf Scheinlösungen wie Erdgas, CO2-Lagerung, oder verstärkte Plastik-Produktion," beanstandete Greenpeace.

Protest gegen "Greenwashing" der OMV

Der Konzern setze etwa mit dem Kauf der Borealis verstärkt auf Petrochemie, insbesondere die Produktion von Plastik, als "angeblich klimafreundliche Veredelung schmutziger fossiler Produkte." Zwar entstehen in der Plastikproduktion weniger CO2-Emissionen, als wenn Öl direkt verbrannt wird, doch 70 Prozent des Plastikmülls in Österreich würden am Ende ebenfalls verbrannt und damit CO2-Emissionen freigesetzt. Über den gesamten Lebenszyklus hat die Plastikproduktion laut Greenpeace damit erhebliche Auswirkungen auf unser Klima: So würden in Österreich die Produktion und Verbrennung von hunderttausenden Tonnen Plastik jährlich rund vier Millionen Tonnen CO2 verursachen. Das entspreche etwa dem Anderthalbfachen des Flugverkehrs, wie die Umweltschutzorganisation Greenpeace erst unlängst aufgezeigt hat.