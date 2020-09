Ibiza-U-Ausschuss nimmt OMV und "Projekt Edelstein" unter die Lupe

Am Mittwoch und Donnerstag geht der Ibiza-U-Ausschuss weiter. Dabei werden die OMV und das "Projekt Edelstein" unter die Lupe genommen.

Nicht ganz so prominent besetzt wie in den vergangenen Wochen werden die kommenden Sitzungen des Ibiza-Untersuchungsausschusses am Mittwoch und Donnerstag. Dennoch könnten die Befragungen aufschlussreich werden, geht es doch weiterhin um die Themen Postenbesetzungen und das "Projekt Edelstein", also um angebliche Privatisierungspläne für das Bundesrechenzentrum.