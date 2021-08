Greenpeace-Aktion in Wien: 3D-Straßenbild warnt vor Artensterben

Street Art mit Message: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat am Dienstag am Wiener Stephansplatz mit einem 40 Quadratmeter großen, interaktiven 3D-Straßenbild vor der akuten Artenkrise gewarnt.

Artensterben: Täglich 150 Arten betroffen

Weltweit sterben Greenpeace zufolge jeden Tag 150 Arten aus. Alleine in Österreich sind 39 Prozent der Tierarten vom Aussterben bedroht. Greenpeace forderte anlässlich der bevorstehenden Naturschutzkonferenzen "IUCN" (International Union for Conservation of Nature) und "CBD" (Convention on Biological Diversity) die österreichische Regierung auf, sich auf internationaler Ebene für sanktionierbare und rechtlich verpflichtende Artenschutzziele einzusetzen und diese schnellstmöglich umzusetzen.