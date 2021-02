Gratistests auch beim Hausarzt gefordert

Ärzte fühlen sich ungerecht behandelt, weil Apotheken gratis Coronatests anbieten können, sie aber nicht. Sie fordern daher ebenfalls eine Kostenübernahme durch den Bund.

Die Ärztekammer für Niederösterreich hat am Montag gefordert, dass der Bund die Kosten für Antigen-Tests wie in Apotheken auch bei Ärzten übernehmen müsse. Die bestehende Ungleichbehandlung sei zu beenden, wurden die politisch Verantwortlichen "in aller Eindringlichkeit" aufgefordert.