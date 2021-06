Gratis Selbsttests ab 1. Juli bereits für 10-Jährige

Ab 1. Juli gibt es in Apotheken kostenlose Corona-Selbsttests für Kinder ab 10 Jahren. Gleichzeitig müssen nur noch Kinder ab 12 einen 3G-Nachweis vorzeigen.

Ab 1. Juli gibt es die kostenlosen Selbsttests, die in den Apotheken abholbar sind, auch für Kinder ab zehn. Pro Monat können diese zehn Tests gratis beziehen. Die Regelung wird am Donnerstag im Nationalrat beschlossen, teilten das Gesundheitsministerium und die Apothekerkammer am Dienstag in einer Aussendung mit.