Gratis-Pokern: Zanoni öffnet seine Casinos wieder

Ab Freitag kann in einigen Concord Card Casinos von Peter Zanoni wieder dem Pokerspiel gefrönt werden - und das kostenlos.

"Alles wie immer, nur eben für die Spieler gibt es das Spielangebot gratis. Ich denke, die Freude darüber wird groß sein", teilte Zanoni in einer Aussendung am Donnerstag mit.

Gratis Pokern in den Card Casinos von Peter Zanoni

Aufgesperrt werden am Freitag das CCC Wien Simmering, das CCC Lugner City, das Poker Royale in Wiener Neustadt und die CCCs in Linz, Gmunden, Kufstein und Bregenz.