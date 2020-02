Poker: Zanoni schließt 12 Concord-Casinos in Österreich

Die Glücksspiellizenz des Pokercasino-Betreiber Peter Zanoni lief Ende 2019 aus, seitdem gab es wegen Weiterbetrieb mehrere Razzien der Finanzpolizei. Nun sperrt Zanoni 12 Casino vorläufig zu.

Der Pokercasino-Betreiber Peter Zanoni hat heute Mittag den Betrieb seiner österreichweit 12 Concord Card Casinos eingestellt. Seine Lizenz lief bereits Ende 2019 aus, Zanoni machte mit dem Verweis auf laufende Rechtsverfahren aber weiter. Seitdem gab es mehrere Razzien der Finanzpolizei an Concord-Standorten.

Zanoni will in Zukunft "ungestörten Betrieb"

Es seien sämtliche Betriebsstätten "freiwillig geschlossen worden, um zu vermeiden, dass Gäste und auch Mitarbeiter dem unqualifizierten Druck der ihre Kompetenzen weit überschreitenden Finanzpolizei weiterhin ausgesetzt sind", teilte die Concord-Gruppe am Freitagnachmittag in einer Aussendung mit. Man versuche "einen ungestörten Betrieb in Zukunft zu ermöglichen".