Gratis Pizza: Wiener Pizzeria il Rione feiert Geburtstag

Die neapolitanische Pizzeria il Rione feiert am 08.04.2024 ihren zweiten Geburtstag mit gratis Pizza, Limoncello-Shots und Rione-Torte.

Die Wiener Pizzeria il Rione ladet dazu ein, an ihrer Geburtstagsfeier teilzunehmen, die am Montag, dem 08.04.24, von 15 Uhr bis 17 Uhr stattfinden wird. Die Pizzeria möchte sich bei ihren Freunden, Gästen und Unterstützern bedanken, die diesen besonderen Ort zu dem gemacht haben, was er heute ist.