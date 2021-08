Gratis PCR-Tests von "Alles gurgelt" in ÖBB-Nachtzügen

Gratis PCR-Test-Aktion: In den ÖBB Nightjet-Zügen nach Wien werden ab sofort Gurgeltestkits vom Bordpersonal an Reisendeausgegeben, die sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen wollen.

Nach der Ankunft in der Bundeshauptstadt können die Proben dann an über 620 REWE-Standorten abgegeben werden. Die Aktion wurde gemeinsam mit der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien "auf Schiene gebracht", hieß es in einer Aussendung der ÖBB am Montag.