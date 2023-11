Gratis Nikolaus-Besuche: Prominente Helfer unterstützen Amazon-Aktion

Noch bis zum 24. November können sich Familien in Wien, Salzburg, Graz und Linz im Rahmen der Nikolo-Aktion von Amazon Österreich für einen kostenlosen Nikolausbesuch bewerben.

Kekse backen, Adventkranz basteln, Adventkalender besorgen, Weihnachtsfeiern in der Firma, mit Freunden, in der Schule und im Kindergarten, Geschenke kaufen - der Advent kann einen schon ganz schön ins Schwitzen bringen. Da kommt die Aktion mit 200 kostenlosen Nikolausbesuchen von Amazon Österreich genau recht.

Nikolaus-Tradition noch immer sehr beliebt in Österreich

Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Mindtake, die im Auftrag von Amazon im Oktober 2023 unter 264 Eltern und Kindern zwischen 3-7 Jahren durchgeführt wurde, feiern 92 Prozent der Familien noch immer das Nikolausfest. Dabei werden bei den meisten Familien Kleinigkeiten in den Schuhen der Kinder versteckt - nur ein Drittel der Eltern lädt den Hl. Nikolaus zu sich nach Hause ein. Besonders bei den Familien, die sich finanziell unter Druck sehen, werden Abstriche gemacht.

Aktion von Amazon Österreich: Nikolaus-Helfer im Einsatz

Um die österreichische Nikolaustradition zu fördern und Kindern eine unvergessliche Nikolausfeier zu ermöglichen, greift Amazon Familien in Wien, Salzburg, Graz und Linz unter die Arme.

Ab sofort und bis zum Black Friday am 24. November können Amazon-Kunden sich für einen von 200 Nikolausbesuchen bewerben. In das Nikolaus-Helfer Team haben sich außerdem einige prominente Nikoläuse eingereiht. Fußball-Legende Toni Polster, Sänger Julian le Play und Kick-Box Weltmeister Fadi Merza persönlich werden nicht nur einigen glücklichen Familien einen Besuch abstatten, sondern im Auftrag von Amazon vor allem auch am Nikolaustag von der Tafel Österreich unterstützte Mutter-Kind-Einrichtungen besuchen.