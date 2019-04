Gratis Museums-Tickets beim "MQ Frühlingserwachen" am 10. April in Wien

Das MQ hat 2018 einen neuen Besucherrekord erreicht. Als Dankeschön werden im Rahmen des "MQ Frühlingserwachen" am 10. April, Tickets für das Architekturzentrum, die Kunsthalle, das Leopold Museum und das mumok vergeben - first come, first serve.

Das MQ Wien will sich bei den zahlreichen Besuchern bedanken. Im Jahr 2018 waren rund 4,5 Millionen Menschen im MQ zu Gast. Im Zuge des “MQ Frühlingserwachen” am 10. April, werden als Dankeschön Tickets vergeben. Um 17 Uhr werden insgesamt 450 Tickets von Architekturzentrum Wien, Kunsthalle Wien, Leopold Museum und mumok vergeben – first come, first serve. Die Aktion wird von FM4 Moderatorin Hannes Dusche und Roli Gratzer moderiert.

Zudem werden die MQ Möbel in den Höfen aufgestellt und der künstlerisch gestaltete Skulpturenpark “MQ Amore” eröffnet nach der Winterpause mit freiem Eintritt und einem Minigolfturnier. “MQ Amore” lässt als künstlerische Attraktion in Form eines Minigolfplatzes den Inbegriff der Freiheit der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts neu aufleben. Anlässlich der Wiedereröffnung kann ab 15 Uhr gratis gespielt werden, zudem gibt es um 17 Uhr ein Show-Turnier in Kooperation mit dem Wiener Bahnengolf Verband.

“MQ Frühlingserwachen” in Wien: Konzerte und Gratis-Aktionen Dazu gibt es am MQ Vorplatz ein Konzert von “Slörfcäts” sowie einen Plattenzirkus bei der MQ Boulebahn, die ebenfalls wieder zum Spielen einlädt. Für ein stimmungsvolles Rahmenprogramm sorgt um 19h ein Konzert von “Slörfcäts”: Die vierköpfige Wiener Band in der Besetzung mit Geige, zwei Gitarren, einem Kontrabass und Gesang kramt in der Puppenkiste und lässt die kolossalsten Souvenirs aus den süßen goldenen Zeiten der akustischen Swingmusik charmant-elegant von der Bühne rollen.

“Für mich war immer wichtig, dass das MuseumsQuartier nicht nur eines der bedeutendsten Kunstareale ist sondern auch ein Ort der Begegnung, an dem Menschen zusammenkommen und ein Austausch und Dialog stattfindet. Die 4,5 Millionen BesucherInnen im vergangenen Jahr zeigen, dass das tatsächlich so ist. Aus diesem Anlass vergeben wir gemeinsam mit Architekturzentrum Wien, Kunsthalle Wien, Leopold Museum und mumok 450 Ausstellungstickets. Denn einen wesentlichen Anteil am Erfolg haben natürlich die Institutionen hier am Areal mit ihren immer neuen, spannenden Ausstellungen und Programmen – herzlichen Dank für dieses Engagement!”, so MuseumsQuartier Direktor Christian Strasser.

Beliebte MQ Möbel zieren wieder die Innenhöfe In die Sommersaison startet auch die MQ Boulebahn im Hof 8. Für alle weniger Sportlichen lädt der “Plattenzirkus” zum Schmökern ein: Vinylliebhaber haben die Möglichkeit, Schallplatten vor Ort anzuhören, diese käuflich zu erwerben und der Musik ausgewählter heimischer DJ’s zu lauschen. Zudem ziehen die beliebten MQ Möbel wieder in die Höfe ein: insgesamt werden 63 Exemplare in der Farbe “Sonnenuntergang” aufgestellt, die zum Entspannen einladen.