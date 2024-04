Gratis Kräuter im Rahmen der Wiener Klima-Tour abholen

Wer heimischen Insekten wie Wildbienen oder Faltern ein reichhaltiges Buffet anbieten mag, kann das mit Unterstützung der Stadt Wien im eigenen Beet, Balkonkisterl oder auf dem Fensterbrett ganz einfach tun.

Die Stadt Wien bietet im Rahmen ihrer Klima-Tour im Mai bereits zum dritten Mal kostenlose Pflanzenpakete an - bestehend aus Thymian, Salbei und Lavendel. Diese Kräuter sind nicht nur in der Küche beliebt, sondern deren Blüten auch bei Wildbienen, Schmetterlingen und anderen bestäubenden Insekten. Sie bieten ihnen eine zusätzliche Nahrungsquelle und wirken sich damit positiv auf die Artenvielfalt aus.

Kostenlose Kräuter fürs Fensterbankerl am 27. und 29. Mai in Wien abholen

Voraussetzung für die blühfreudige Gabe sind eine Meldeadresse in Wien und eine Anmeldung unter www.umweltschutz.wien.gv.at/pflanzen-verteilaktion.html. Eine "Pflanz' mich"-Aktion mit der gratis-Verteilung von Kräutern findet am 27. Mai auf dem Areal der Klimabiennale am Nordwestbahnhof statt. Als Bonus gibt es bei einem Besuch an diesem Tag noch die themenbezogenen Lastenräder der Klimatour zu bestaunen.