Gratis Kinderbetreuung im Sommer als "Hilfspaket für Eltern" gefordert

Laut einer Umfrage kommt es in diesen Sommerferien zu einem erhöhten Bedarf bei der Kinderbetreuung. Die AK fordert nun ein Gratis-Angebot für Eltern.

Arbeiterkammer fordert Gratis-Ferienangebote im Sommer

20 Prozent der Eltern wissen laut der Umfrage noch nicht, wie sie den Bedarf decken sollen. Schon bisher habe es zu wenig leistbare Betreuungsangebote in den Sommerferien gegeben und die Großeltern müssten für die Betreuung in diesem Sommer ausfallen, betonte die AK am Freitag in einer Aussendung. Gleichzeitig hätten laut einer Studie des Sora-Instituts mehr als ein Viertel der Eltern durch die Coronakrise nicht mehr genug Urlaubstage für die Kinderbetreuung im Sommer.