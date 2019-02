Gratis KINDER Eisneuheiten am 13. Februar im Wiener MuseumsQuartier verkosten

Am Mittwoch können Eisfans im Rahmen der KINDER #nICEage Tour im Wiener MuseumsQuartier die neuen Sorten Bueno Bar Ice Cream und Joy Ice Cream gratis verkosten.

Es ist entschieden: Die KINDER #nICEage Tour 2019 startet am Mittwoch, den 13. Februar, um 13.00 Uhr im MuseumsQuartier in Wien. Die nächsten Stationen sind am 14. Februar am Hauptbahnhof Linz und am 15. Februar am Hauptbahnhof Graz.