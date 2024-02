Gratis ins Technische Museum Wien beim Wiener Netze-Familienfest

Bereits zum fünften Mal laden die Wiener Netze Kinder und ihre Begleiter am 24. Februar zum Familienfest ins Technische Museum Wien ein.

Einblicke in die Welt der Energie beim Wiener Netzte-Familienfest

"Wir sind als Kombinetzbetreiber für die Versorgung der Haushalte in Wien und Umgebung mit Strom, Gas und Fernwärme zuständig. Jedes Jahr suchen wir für unsere Dienstleistungen auch neue Mitarbeiter*innen. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen schon Kinder für Technik zu begeistern. Sie sind die Kund*innen und Mitarbeiter*innen der Zukunft", betont Wiener Netze-Geschäftsführer Thomas Maderbacher.

Das Technische Museum Wien sei mit seinem hohen Anteil an jungen Besuchern ein guter Ort, um jungen Menschen Einblicke in die Welt der Strom-, Gas- und Fernwärmenetze zu geben, so Maderbacher.