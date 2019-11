Gratis ins Museum: Belvedere 21 lädt zum Open House 2019

Am Sonntag wartet im Belvedere 21 bei freiem Eintritt ein vielfältiges Programm auf alle Kulturinteressierten. Das Open House bietet mehrere Führungen und ein spannendes Kreativprogramm für kleine Besucher.

Am 24. November 2019 ist Open House im Belvedere 21 in Wien - zahlreiche Highlights inklusive. In der neu eröffneten Ausstellung Malady of the Infinite von Eva Grubinger treffen Macht und Ohnmacht auf hoher See aufeinander. Impulsführungen beleuchten die Themen Luxus, Begehren und Grenzenlosigkeit in Grubingers Werk. Im Obergeschoss des Museums bieten Kunstvermittler_innen erhellende Einblicke in Josef Bauers Œuvre.