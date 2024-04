Gratis E-Bike-Trainings starten in die neue Saison

Die Vorteile von Elektro-Rädern bei Steigungen, Gegenwind und auf längeren Strecken bewegen immer mehr Menschen zum Umstieg oder Einstieg in die klimafreundliche Zweiradmobilität. Der ÖAMTC bietet seit einigen Jahren kostenlose E-Bike-Kurse an.

Das spiegelt sich leider auch in der Unfallstatistik wider: Laut Zahlen des Innenministeriums (BMI) starben in Österreich im Vorjahr 17 E-Bike-Fahrende. 2024 verunglückte bis 11. April eine Person mit dem E-Bike tödlich (Quelle: BMI; eigene Aufzeichnungen ÖAMTC / vorläufige Zahlen).

Nicht nur das höhere Gewicht, sondern auch die im Vergleich zu einem herkömmlichen Fahrrad ungewohnte Beschleunigung kann Fahrende vor Herausforderungen stellen. Um die fahrerische Sicherheit zu verbessern, bietet der ÖAMTC seit einigen Jahren in vielen Bundesländern kostenlose E-Bike-Kurse an – allein in der Ostregion nahmen im Vorjahr fast 800 Personen an 100 Kursen teil.