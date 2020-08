Gratis-Coronatests für Balearen-Rückkehrer in NÖ

In Niederösterreich werden nun auch Reiserückkehrern von den Balearen Gratis-Coronatests in drei Drive-In-Stationen angeboten.

Das Ankunftsdatum in Österreich müsse dafür im Zeitraum von 14. August bis zum kommenden Sonntag liegen, informierte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung. Die entsprechenden Tests werden in den drei Drive-in-Stationen im Bundesland durchgeführt.