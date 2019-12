(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Jänner 2020

Die Wiener Einkaufsstraßen bieten auch im neuen Jahr wieder ein dichtes Programm. Hier finden Sie einen Überblick nach Bezirken.

9. Bezirk - Alsergrund

02.01. - 30.01. Neuer Wochenmarkt am Servitenplatz

Seit Mai 2019 findet am Servitenplatz immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Es erwarten euch regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an!

Schlendert über den hübschen Platz, nutzt die langen Öffnungszeiten und das breit gefächerte Angebot. Die nächsten Termine sind:

• 02. 01. 2020 von 10 bis 19 Uhr

• 09. 01. 2020 von 10 bis 19 Uhr

• 16. 01. 2020 von 10 bis 19 Uhr

• 23. 01. 2020 von 10 bis 19 Uhr

• 30. 01. 2020 von 10 bis 19 Uhr