Gras per Knopfdruck: Erster Hanfautomat auf Wiener Mariahilfer Straße aufgestellt

Wer nach dem Einkaufen auf der Wiener Mariahilfer Straße noch eine Entspannung braucht, kann sich bei dem neuen Hanfautomaten legal einen Joint kaufen.

“Dr. Greenthumb” – so lautet die Aufschrift auf dem neuen Grasautomaten in Wien. Es ist der erste Hanfautomat in Wien. Auf Knopfdruck können sich Konsumenten bis zu drei Gramm kaufen.