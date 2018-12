Graffiti-Sprayer am Bahnhof Oberdöbling auf frischer Tat ertappt

Am Dienstag konnten Beamte einen Graffiti-Sprayer am Bahnhof Oberdöbling in Wien auf frischer Tat ertappen. Der junge Mann wurde angezeigt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling wurden am 18. Dezember 2018 gegen 02:15 Uhr wegen drei Graffiti-Sprayer im Bahnhofsbereich Oberdöbling alarmiert. Als die Verdächtigen die Polizei erblickten, ergriffen sie umgehend über den Gleisbereich die Flucht in Richtung Krottenbachstraße. Ein junger Österreicher (20) wollte in Richtung Billrothstraße fliehen, wurde allerdings von den Beamten angehalten. Die beiden anderen Komplizen verschwanden im Schutz der Dunkelheit.