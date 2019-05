"Grätzel goes Europe": Tour durch Wiener Bezirke zur Europawahl

Bei der Diskussionsserie "Grätzel goes Europe" zur Europawahl 2019 diskutieren österreichische Kandidaten mit Vertretern der Bezirke sowie Bürgern über ihre Zukungsvision für die EU.

Die Europäische Bewegung Österreich (EBÖ) – Österreichs überparteiliche Plattform der pro-europäischen Kräfte in Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft – und die Initiative European Public Sphere bringen Europa in die Wiener Bezirke: Österreichische Kandidaten für das Europaparlament diskutieren unter einer offenen Holzkuppel mit Vertretern der Bezirke sowie Bürgern über ihre Zukunftsvision für die EU. “Es liegt an uns allen mitzuentscheiden, wer Europa und damit jede und jeden von uns in die Zukunft führt”, so EBÖ-Präsident Jörg Leichtfried.