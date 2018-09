Grab von Wiener Disco-Mordopfer mit Hakenkreuzen beschmiert: Mutter ist schockiert

Auch im Grab hat Rene M. keine Ruhe. Der Wiener wurde 2010 in Wien-Floridsdorf nach einem Disco-Besuch auf offener Straße erschossen. Nun wurde das Grab des Rapid-Fans grauslichst verschandelt.

Rene M. war ein Rapid-Fan aus Fleisch und Blut, 2010 wollte er sich die Rapid-Shisha kaufen, die der Verein im September in den Shop stellen sollte. Doch so weit kam es nicht mehr. Der damals 20-Jährige wurde am 21. August 2010 nach einem Disco-Besuch auf offener Straße in Wien-Floridsdorf erschossen.